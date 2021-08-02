ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кубинец Луис Орта Санчес завоевал золото олимпийского турнира по греко-римской борьбе

02.08.2021 14:43 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Кубинец Луис Альберто Орта Санчес выиграл золото олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории 60 кг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Финал против японца Кэнъитиро Фумита прошел под диктовку атлета с Острова свободы. Луис Альберто Орта Санчес доминировал на ковре, показывая отличную подготовку как при борьбе в стойке, так и действуя в партере, и одолел своего оппонента со счетом 5:1.

В схватке за бронзу Сайлике Валихан из Китая победил украинского атлета Ленура Темирова по правилу последнего действия со счетом 1:1. Еще одна награда этого достоинства обрела российскую прописку после того, как Сергей Емелин уверенно разобрался с Виктором Чобану из Молдовы - 12:1.-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финал против японца Кэнъитиро Фумита прошел под диктовку атлета с Острова свободы.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Футболистки Канады стали первыми финалистками женского олимпийского турнира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by