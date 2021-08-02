Датский бадминтонист Виктор Аксельсен стал олимпийским чемпионом

Источник материала: БелТА

2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Победой датчанина Виктора Аксельсена завершился олимпийский турнир бадминтонистов. Он стал единственным европейцем, поднявшимся на пьедестал Игр в этом виде спорта в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финальном поединке мужского одиночного разряда датский бадминтонист переиграл китайца Чэнь Луна в двух партиях - 21:15, 21:12. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Виктор Аксельсен был бронзовым призером.

В поединке на бронзовую медаль нынешних ОИ индонезийский спортсмен Энтони Гинтинг победил Кевина Кордона из Гватемалы - 21:11, 21:13.

На токийской Олимпиаде бадминтонисты разыграли пять комплектов наград и в четырех номинациях призерами стали представители Азии.-0-