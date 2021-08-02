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Китайская тяжелоатлетка Вэньвэнь Ли выиграла золото Игр в категории свыше 87 кг
02.08.2021 16:35 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китайская тяжелоатлетка Вэньвэнь Ли выиграла золото Игр в категории свыше 87 кг, передает корреспондент БЕЛТА.
Результат олимпийской чемпионки по сумме двоеборья - 320 кг (140 кг рывок + 180 кг толчок).
Серебряная медалистка - британка Эмили Кэмпбелл осилила 283 кг (122 кг + 161 кг). Бронза у Сары Роблес из США - 282 (128 + 154).-0-
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Результат олимпийской чемпионки по сумме двоеборья - 320 кг (140 кг рывок + 180 кг толчок).
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