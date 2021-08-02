Церемония награждения легкоатлетов на Олимпиаде в Токио прошла 2 августа

Источник материала: БT

Накануне мы стали свидетелями, пожалуй, одного из самых ярких финалов, прошедших на XXXII летних Олимпийских играх. Прыжки в высоту. За медаль сражался наш земляк Максим Недосеков. Он показал результат такой же, как и чемпионы Олимпиады (а их было 2), но из-за большего количества попыток у Максима бронза. Очевидно с золотым отливом.

Церемония награждения легкоатлетов прошла 2 августа. Анна Эйсмонт пообщалась с Максимом и даже прикоснулась к олимпийской медали.

Благодаря перелету по таймингу накануне во время вечерней сессии 3-го соревновательного дня легкоатлетического олимпийского турнира церемонию награждения триумфаторов финала прыжков в высоту перенесли на сегодня. Значит, второй вечер подряд видеть на национальном стадионе счастливого белоруса Максима Недосекова - особая радость для нас и еще одна возможность поздравить бронзового призера Токио.

Максим Недосеков - бронзовый призер Олимпийских игр - 2020 в прыжках в высоту

Когда на национальном стадионе с трансляции на весь мир аплодировали нашему атлету, за 7 тысяч 897 километров от Токио в Витебске плакали от счастья самые близкие люди для Максима - его родители. Такая реакция на взятую высоту 2.37 и новый национальный рекорд, и, конечно, долгожданную олимпийскую медаль сына.

Олимпийские игры: метание молота

Конечно, порадовался успеху Максима и председатель Федерации легкой атлетики Иван Тихон - капитан олимпийской команды. 45-летний двукратный олимпийский призер и сам на следующий день после финала Максима вышел в сектор метания молота. В квалификации принимали участие 3 белоруса - Тихон, Глеб Дударев и Юрий Васильченко. В итоге все трое остались вне финала.















Олимпийские игры: гребля на байдарках и каноэ

Наконец вступила в борьбу в олимпийском Токио гребля на байдарках и каноэ. Олег Юреня в байдарке на 1000 метров финишировал первым в своем заезде и квалифицировался в полуфинал.

Байдарка-двойка на 500 метров Марина Литвинчук и Ольга Худенко также успешно квалифицировались в полуфинал, финишировав вторыми.

Олимпийские игры: стрельба из винтовки

В финале в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений боролся за пьедестал наш Юрий Щербацевич. Он был близок к медали, но все испортил первый выстрел в стрельбе стоя. В итоге 7-е место. Но это лучший результат выступления Юрия Щербацевича на всех его 4 Олимпиадах.





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