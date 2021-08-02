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Церемония награждения легкоатлетов на Олимпиаде в Токио прошла 2 августа

02.08.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Накануне мы стали свидетелями, пожалуй, одного из самых ярких финалов,  прошедших на XXXII летних Олимпийских играх. Прыжки в высоту. За медаль сражался наш земляк   Максим Недосеков. Он показал результат такой же, как и чемпионы Олимпиады (а их было 2), но из-за большего количества попыток у Максима бронза. Очевидно  с золотым отливом. 

Церемония награждения легкоатлетов прошла 2 августа.  Анна Эйсмонт пообщалась с Максимом и даже прикоснулась к олимпийской медали.

Благодаря перелету по  таймингу накануне во время вечерней сессии 3-го соревновательного дня легкоатлетического олимпийского турнира церемонию награждения  триумфаторов финала прыжков в высоту перенесли на сегодня. Значит,  второй вечер подряд видеть на национальном стадионе счастливого белоруса  Максима Недосекова - особая радость для нас и  еще одна возможность поздравить бронзового призера Токио. 

Максим Недосеков - бронзовый призер Олимпийских игр - 2020 в прыжках в высоту 

Когда на национальном стадионе  с трансляции на весь мир  аплодировали  нашему атлету, за  7 тысяч 897 километров от Токио  в Витебске плакали от счастья  самые близкие люди для Максима - его родители. Такая реакция на взятую высоту  2.37 и новый национальный рекорд,  и, конечно,  долгожданную олимпийскую медаль сына. 

Олимпийские игры: метание молота 

Конечно,  порадовался успеху Максима и председатель Федерации легкой атлетики Иван Тихон - капитан олимпийской команды.  45-летний двукратный олимпийский призер  и сам на следующий день после финала Максима вышел в сектор метания молота. В квалификации принимали участие 3 белоруса - Тихон, Глеб  Дударев и Юрий Васильченко. В итоге все трое остались вне финала. 


Церемония награждения легкоатлетов на Олимпиаде в Токио прошла 2 августа


Олимпийские игры: гребля на байдарках и каноэ

Наконец  вступила в борьбу в олимпийском  Токио  гребля на байдарках и каноэ.   Олег Юреня в байдарке на 1000 метров финишировал первым в своем заезде и квалифицировался в полуфинал. 

Байдарка-двойка на 500 метров Марина Литвинчук и Ольга Худенко также успешно квалифицировались в полуфинал, финишировав вторыми.  

Олимпийские игры: стрельба из  винтовки

В финале в стрельбе из  малокалиберной  винтовки  из трех положений  боролся за пьедестал  наш  Юрий Щербацевич. Он был близок к медали, но все испортил первый выстрел в стрельбе стоя. В итоге 7-е место. Но это лучший результат выступления Юрия Щербацевича на всех  его 4 Олимпиадах. 


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Теги: Витебск
 
 
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Накануне мы стали свидетелями, пожалуй, одного из самых ярких финалов,  прошедших на XXXII летних Олимпийских играх. Прыжки в высоту. За медаль сражался наш земляк ...
 
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