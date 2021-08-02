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Результаты в белорусском спорте на прошлой недели в рубрике "Матчбол"
02.08.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Футбольные клубы Беларуси завершили выступление в еврокубках и переносят свое внимание на матчи Высшей лиги чемпионата страны - впереди интересная финишная развязка. А мужская волейбольная сборная Беларуси продолжает подготовку к чемпионату Европы, и мы узнали, какие задачи поставил тренерский штаб. Подробности в рубрике "Матчбол".
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Футбольные клубы Беларуси завершили выступление в еврокубках и переносят свое внимание на матчи Высшей лиги чемпионата страны - впереди интересная финишная...
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