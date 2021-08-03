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Футболисты «Гомеля» сыграли вничью с борисовским БАТЭ, дважды уступая по ходу матча

03.08.2021 — Новости Спорта | Гомельская Правда  
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Источник материала: Гомельская Правда

Игра 18 тура высшей лиги чемпионата Беларуси завершилась со счётом 2:2.

«Гомель» больше владел мячом (56% игрового времени), шел в высокий прессинг. Первым забил полузащитник БАТЭ Бессмертный (18-я минута). «Зелено-белые» не отдали инициативу и продолжили атаковать. В конце первого тайма Васьков счёт сравнял — 1:1.

Во втором отрезке игры Юсов вновь вывел борисовскую команду вперёд. Васильев на 88-й минуте переиграл вратаря и поставил точку в матче — 2:2.

У «Гомеля» 32 очка и пятое место в высшей лиге, БАТЭ занимает второе — 40.




































 
Теги: Гомель
 
 
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Игра 18 тура высшей лиги чемпионата Беларуси завершилась со счётом 2:2
 
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