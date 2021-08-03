Футболисты «Гомеля» сыграли вничью с борисовским БАТЭ, дважды уступая по ходу матча

Источник материала: Гомельская Правда

Игра 18 тура высшей лиги чемпионата Беларуси завершилась со счётом 2:2.

«Гомель» больше владел мячом (56% игрового времени), шел в высокий прессинг. Первым забил полузащитник БАТЭ Бессмертный (18-я минута). «Зелено-белые» не отдали инициативу и продолжили атаковать. В конце первого тайма Васьков счёт сравнял — 1:1.

Во втором отрезке игры Юсов вновь вывел борисовскую команду вперёд. Васильев на 88-й минуте переиграл вратаря и поставил точку в матче — 2:2.

У «Гомеля» 32 очка и пятое место в высшей лиге, БАТЭ занимает второе — 40.



