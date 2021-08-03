|
Футболисты «Гомеля» сыграли вничью с борисовским БАТЭ, дважды уступая по ходу матча
03.08.2021 — Новости Спорта | Гомельская Правда
Источник материала: Гомельская ПравдаИгра 18 тура высшей лиги чемпионата Беларуси завершилась со счётом 2:2.
«Гомель» больше владел мячом (56% игрового времени), шел в высокий прессинг. Первым забил полузащитник БАТЭ Бессмертный (18-я минута). «Зелено-белые» не отдали инициативу и продолжили атаковать. В конце первого тайма Васьков счёт сравнял — 1:1.
Во втором отрезке игры Юсов вновь вывел борисовскую команду вперёд. Васильев на 88-й минуте переиграл вратаря и поставил точку в матче — 2:2.
У «Гомеля» 32 очка и пятое место в высшей лиге, БАТЭ занимает второе — 40.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игра 18 тура высшей лиги чемпионата Беларуси завершилась со счётом 2:2
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)