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Участники Олимпийских игр разыграют сегодня 22 комплекта наград

03.08.2021 06:45 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Участники XXXII летних Олимпийских игр в японской столице сегодня разыграют 22 комплекта наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Медальные надежды белорусских болельщиков сегодня связаны с выступлением гребцов. В полуфинальных заездах выступят Олег Юреня (байдарка-одиночка, 1000 м) и экипаж Марина Литвинчук / Ольга Худенко (байдарка-двойка, 500 м).

Без участия белорусов чемпионы и призеры токийской Олимпиады определятся в соревнованиях по легкой атлетике, боксу, парусному спорту, прыжкам в воду, спортивной гимнастике, велотреку, тяжелой атлетике, греко-римской и женской борьбе.

Также сегодня белорусские спортсмены примут участие в квалификационных соревнованиях. Свой путь к финалам начнут легкоатлеты Татьяна Холодович (метание копья) и бегун Виталий Парахонько (110 м с барьерами). Дарья Кулагина и Василина Хондошко выступят в технической программе в синхронном плавании. Соперником белорусского борца греко-римского стиля Кирилла Маскевича в 1/8 финала весовой категории 87 кг будет египетский атлет Мохамед Метвалли.-0-

 
 
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Медальные надежды белорусских болельщиков сегодня связаны с выступлением гребцов. В полуфинальных заездах выступят Олег Юреня (байдарка-одиночка, 1000 м) и экипаж...
 
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