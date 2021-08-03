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Байдарочницы Ольга Худенко и Марина Литвинчук вышли в финал на Играх в Токио

03.08.2021 07:29 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Токио /Корр.БЕЛТА/. Ольга Худенко и Марина Литвинчук вышли в финал на Играх в Токио в гонках байдарок-двоек на 500 м, передает корреспондент БЕЛТА.

В своем полуфинальном заезде спортсменки из Беларуси заняли третье место с результатом 1 мин. 37,198 сек. Перед ними финишировали новозеландский (1 мин. 36,724 сек.) и австралийский (1 мин. 37,109 сек.) экипажи.-0-

 
 
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В своем полуфинальном заезде спортсменки из Беларуси заняли третье место с результатом 1 мин. 37,198 сек. Перед ними финишировали новозеландский (1 мин. 36,724 сек.) и...
 
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