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Байдарочницы Ольга Худенко и Марина Литвинчук вышли в финал на Играх в Токио
03.08.2021 07:29 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
3 августа, Токио /Корр.БЕЛТА/. Ольга Худенко и Марина Литвинчук вышли в финал на Играх в Токио в гонках байдарок-двоек на 500 м, передает корреспондент БЕЛТА.
В своем полуфинальном заезде спортсменки из Беларуси заняли третье место с результатом 1 мин. 37,198 сек. Перед ними финишировали новозеландский (1 мин. 36,724 сек.) и австралийский (1 мин. 37,109 сек.) экипажи.-0-
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В своем полуфинальном заезде спортсменки из Беларуси заняли третье место с результатом 1 мин. 37,198 сек. Перед ними финишировали новозеландский (1 мин. 36,724 сек.) и...
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