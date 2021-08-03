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Немка Малайка Михамбо завоевала золото Олимпиады в прыжках в длину

03.08.2021 07:29 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Немка Малайка Михамбо завоевала золото Олимпиады в прыжках в длину, передает корреспондент БЕЛТА.

В своей лучшей попытке она улетела к отметке 7 м. Второе место у американской спортсменки Бриттни Риз, чей результат 6 м 97 см. Такое же достижение у нигерийки Эсе Бруме, уступившей серебряной медалистке по дополнительным показателям.-0-

 
 
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В своей лучшей попытке она улетела к отметке 7 м. Второе место у американской спортсменки Бриттни Риз, чей результат 6 м 97 см. Такое же достижение у нигерийки Эсе...
 
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