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Норвежец Вархольм победил на Играх в Токио в беге на 400 м с барьерами
03.08.2021 07:29 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
3 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Норвежец Карстен Вархольм выиграл золото Игр в беге на 400 м с барьерами, установив мировой рекорд, передает корреспондент БЕЛТА.
Отныне новое достижение в данной дисциплине - 45,94 сек. Серебро завоевал американец Рай Бенджамин - 46,17 сек. Бронза на счету бразильца Алисона Сантоса - 46,72 сек.
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Отныне новое достижение в данной дисциплине - 45,94 сек. Серебро завоевал американец Рай Бенджамин - 46,17 сек. Бронза на счету бразильца Алисона Сантоса - 46,72 сек.
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