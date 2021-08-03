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Венгр Копас выиграл золото Игр в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 1000 м
03.08.2021 07:29 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
3 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Венгр Балинт Копас выиграл золото Игр в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 1000 м, передает корреспондент БЕЛТА.
Итоговое время победителя - 3 мин. 20,643 сек. Второе место занял его земляк Адам Варга - 3 мин. 22,431 сек. Бронзу выиграл португалец Фернандо Пимента - 3 мин. 22,478 сек.-0-
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Итоговое время победителя - 3 мин. 20,643 сек. Второе место занял его земляк Адам Варга - 3 мин. 22,431 сек. Бронзу выиграл португалец Фернандо Пимента - 3 мин. 22,478 сек.
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