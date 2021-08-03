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Кубинцы Торрес-Мадригал и Хорхе-Энрикес победили на Олимпиаде в гонках каноэ-двоек на 1000 м
03.08.2021 07:29 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
3 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Кубинцы Торрес Мадригал и Хорхе Энрикес выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио в гонках каноэ-двоек на дистанции 1000 м, передает корреспондент БЕЛТА.
Итоговое время победителей - 3 мин. 24,995 сек. Серебро завоевали китайцы, бронза на счету немецких каноистов.-0-
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Итоговое время победителей - 3 мин. 24,995 сек. Серебро завоевали китайцы, бронза на счету немецких каноистов.
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