Поддержи белорусских олимпийцев: #TVOIBY

Источник материала: БT

Параллельно с началом Олимпиады Агентство теленовостей запустило традиционный " Дневник " главного спортивного старта, который выходит в эфир из Токио сразу после " Панорамы " ежедневно. Стать частью выпуска может каждый. Для этого на своей страничке в Instagram публикуйте короткие видеоролики со словами поддержки нашим спортсменам с хештегом #TVOIBY и самые интересные мы покажем в " Дневниках ". Олимпиада завершится 8 августа - поддержим наших атлетов вместе!





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