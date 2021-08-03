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Поддержи белорусских олимпийцев: #TVOIBY

03.08.2021 10:35 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Параллельно с началом Олимпиады Агентство теленовостей запустило традиционный "Дневник" главного спортивного старта, который выходит в эфир из Токио сразу после "Панорамы" ежедневно. Стать частью выпуска может каждый. Для этого на своей страничке в Instagram публикуйте короткие видеоролики со словами поддержки нашим спортсменам с хештегом #TVOIBY и самые интересные мы покажем в "Дневниках". Олимпиада завершится 8 августа - поддержим наших атлетов вместе!


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Теги: Новости
 
 
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Параллельно с началом Олимпиады Агентство теленовостей запустило традиционный "Дневник" главного спортивного старта, который выходит в эфир из Токио сразу после...
 
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