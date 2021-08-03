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Олимпийские игры в Токио - итоги очередных соревнований
03.08.2021 10:35 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Ольга Худенко и Марина Литвинчук - 6-е на летних Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Финальные состязания байдарок-двоек на 500 метрах прошли на канале "Морской лес". Дуэт белорусок к финишу добрался на 6-й позиции. Победили представительницы команды Новой Зеландии.
К сожалению, не смог пробиться в финал на байдарке-одиночке Олег Юреня, дистанция - 1000 метров. В соревнованиях легкоатлетов Татьяна Холодович не преодолела квалификацию среди метательниц копья. Она остановилась на подступах к финальной группе из 12 спортсменок, которые разыграют награды в пятницу, 6 августа на олимпийском стадионе в Токио.
Олимпиада-2020: борьба
Борисовчанин Кирилл Маскевич сегодня выступил в турнире по греко-римской борьбе в категории 87 килограммов. Белорусскому победителю Кубка мира противостоял крепкий египтянин Мохамед Метвали, который оказался сильнее в рамках 1/8 финала.
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Ольга Худенко и Марина Литвинчук - 6-е на летних Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Финальные состязания байдарок-двоек на 500...
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