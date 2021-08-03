ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Олимпийские игры в Токио - итоги очередных соревнований

03.08.2021 10:35 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Ольга Худенко и Марина Литвинчук - 6-е на летних Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Финальные состязания байдарок-двоек на 500 метрах прошли на канале "Морской лес". Дуэт белорусок к финишу добрался на 6-й позиции. Победили представительницы команды Новой Зеландии.

К сожалению, не смог пробиться в финал на байдарке-одиночке Олег Юреня, дистанция - 1000 метров. В соревнованиях легкоатлетов Татьяна Холодович не преодолела квалификацию среди метательниц копья. Она остановилась на подступах к финальной группе из 12 спортсменок, которые разыграют награды в пятницу, 6 августа на олимпийском стадионе в Токио.

Олимпиада-2020: борьба

Борисовчанин Кирилл Маскевич сегодня выступил в турнире по греко-римской борьбе в категории 87 килограммов. Белорусскому победителю Кубка мира противостоял крепкий египтянин Мохамед Метвали, который оказался сильнее в рамках 1/8 финала.


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ольга Худенко и Марина Литвинчук - 6-е на летних Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Финальные состязания байдарок-двоек на 500...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Копьеметательница Татьяна Холодович не прошла в финал Олимпиады в Токио
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by