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Китайский гимнаст Цзоу Цзинюань выиграл олимпийское золото в упражнениях на брусьях

03.08.2021 13:39 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. На олимпийском турнире по спортивной гимнастике сегодня определяются чемпионы и призеры в трех дисциплинах, передает корреспондент БЕЛТА.

В мужских индивидуальных упражнениях на параллельных брусьях лучший результат показал китайский спортсмен Цзоу Цзинюань - 16,233 балла. Обладателем серебряной медали стал немецкий гимнаст Лукас Даузер (15,700), бронзовую награду завоевал турок Ферхат Ариджан (15,633).

У женщин в упражнениях на бревне вне конкуренции оказались китайские спортсменки: олимпийской чемпионкой стала Чэньчэнь Гуань (14,633), а серебро досталось ее соотечественнице Сицзин Тан (14,233). Бронзовая медаль у четырехкратной олимпийской чемпионки Рио-2016 американской гимнастки Симоны Байлз (14,000). В начале токийских Игр Байлз объявила, что не будет выступать из-за психологических проблем, но потом вышла на помост и в составе сборной США стала серебряным призером в командном турнире, а сегодня выиграла бронзу на бревне.

Позже мужчины разыграют олимпийские награды в упражнениях на перекладине.-0-

 
 
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В мужских индивидуальных упражнениях на параллельных брусьях лучший результат показал китайский спортсмен Цзоу Цзинюань - 16,233 балла. Обладателем серебряной...
 
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