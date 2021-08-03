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Российский борец Муса Евлоев выиграл золото Олимпиады в категории 97 кг

03.08.2021 15:05 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа Токио /Корр. БЕЛТА/. Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев выиграл золото Олимпиады в категории 97 кг, передает корреспондент БЕЛТА.

В схватке за золото спортсмен был сильнее армянского атлета Артура Алексаняна - 5:1. 

Бронзовые медали разделили поляк Тадеуш Михалик и иранец Мохаммадхади Сарави.-0-

 
 
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3 августа Токио /Корр. БЕЛТА/. Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев выиграл золото Олимпиады в категории 97 кг, передает...
 
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