Источник материала: БелТА

3 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Венгр Тамаш Лоринц выиграл золото олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории 77 кг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале опытнейший венгр был сильнее Акжола Махмудова из Кыргызстана. Он тактически грамотно построил поединок, усилив давление на соперника во втором периоде, и добился успеха за счет уверенных действий в партере - 2:1.

Бронзовые медали в этой категории выиграли японец Шохей Ябику и азербайджанец Рафиг Гусейнов.-0-