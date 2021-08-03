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Венгр Тамаш Лоринц выиграл золото олимпийского турнира по греко-римской борьбе

03.08.2021 15:05 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Венгр Тамаш Лоринц выиграл золото олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории 77 кг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале опытнейший венгр был сильнее Акжола Махмудова из Кыргызстана. Он тактически грамотно построил поединок, усилив давление на соперника во втором периоде, и добился успеха за счет уверенных действий в партере - 2:1.

Бронзовые медали в этой категории выиграли японец Шохей Ябику и азербайджанец Рафиг Гусейнов.-0-

 
 
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В финале опытнейший венгр был сильнее Акжола Махмудова из Кыргызстана. Он тактически грамотно построил поединок, усилив давление на соперника во втором периоде, и...
 
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