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Венгр Тамаш Лоринц выиграл золото олимпийского турнира по греко-римской борьбе
03.08.2021 15:05 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
3 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Венгр Тамаш Лоринц выиграл золото олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории 77 кг, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финале опытнейший венгр был сильнее Акжола Махмудова из Кыргызстана. Он тактически грамотно построил поединок, усилив давление на соперника во втором периоде, и добился успеха за счет уверенных действий в партере - 2:1.
Бронзовые медали в этой категории выиграли японец Шохей Ябику и азербайджанец Рафиг Гусейнов.-0-
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В финале опытнейший венгр был сильнее Акжола Махмудова из Кыргызстана. Он тактически грамотно построил поединок, усилив давление на соперника во втором периоде, и...
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