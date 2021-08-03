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Олимпийский чемпион Иван Литвинович прилетел в Беларусь
03.08.2021 22:49 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Первый белорусский чемпион Олимпийских игр в Токио триумфально вернулся на родину. Сегодня утром в Национальном аэропорту Минск встретили сборную Беларуси по прыжкам на батуте, которая укрепила лидерские позиции на планете и подарила миру еще одного олимпийского чемпиона. Иван Литвинович взял главную награду соревнований в Токио и распечатал медальную копилку Беларуси.
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Феноменальное тренерское чутье Ольги Власовой подсказало ей, что на Олимпиаду нужно вести менее опытного Литвиновича, а не еще одного нашего первоклассного батутиста Олега Рябцева. И ее чувство не подвело. Вообще именно она создатель современной школы батута Беларуси, база которой находится на проспекте Победы в Витебске. Именно после успеха Гончарова тот батутный центр там и возвели.
Олимпийскому чемпиону Рио Владиславу Гончарову свой титул подтвердить не удалось, он стал четвертым, но главная победа на руках супруги Анны Гончаровой, которую мы помним под фамилией Горченок. Дуэт близняшек она подарила Владу в октябре прошлого года.
И вот кульминация олимпийского успеха. Ведь ценности такой драгоценной медали можно понять лишь в тот момент, когда состоится возвращение домой. Каждая награда Олимпиады, конечно, завоевывается для себя и своих близких, и, безусловно, для тех, кто за тебя болел, и страны, в которой ты вырос. Но вот таких приятных встреч, конечно, хочется еще больше. Из олимпийского Токио сюда в Минск. И есть небольшой инсайд.
Завтра Максим Недосеков приземлится здесь, в аэропорту, приблизительно в 9:30. Кто хочет встретить Максима - обязательно приезжайте.
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Первый белорусский чемпион Олимпийских игр в Токио триумфально вернулся на родину. Сегодня утром в Национальном аэропорту Минск встретили сборную Беларуси по...
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