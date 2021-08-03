Олимпийский чемпион Иван Литвинович прилетел в Беларусь

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Первый белорусский чемпион Олимпийских игр в Токио триумфально вернулся на родину. Сегодня утром в Национальном аэропорту Минск встретили сборную Беларуси по прыжкам на батуте, которая укрепила лидерские позиции на планете и подарила миру еще одного олимпийского чемпиона. Иван Литвинович взял главную награду соревнований в Токио и распечатал медальную копилку Беларуси.



Сам молодой атлет свой высокий статус пока не осознал, но безмерно счастлив, что порадовал и своих близких, и всю страну, которая за него болела и переживала. Кадры, где эмоции бьют через край.



Рассказывает Андрей Козлов. Это интервью с Иваном Литвиновичем нет желания сокращать, ведь настолько честные эмоции после возвращения домой вы не услышите нигде.



Улетал в Токио Ваня обычным вилейским парнем, который работает и очень успешно в батутном центре Витебска - базе нацкоманды. Вернулся из Японии олимпийским чемпионом. Такие вот в спорте высших достижений случаются крутые сюжетные истории. Вы наверняка помните этот взрыв удивления, смешанный со счастьем, на лице Ивана Литвиновича. Показалось, он не знал, куда ему направить свою энергию в тот момент, когда баллы, поставленные судьями, именно белорусу присвоили титул олимпийского чемпиона. Наш спортсмен таким вот образом отдаст дань уважения Ольге Власовой, главному творцу батутного прорыва в последнем десятилетии. Именно с Беларусью ассоциируют этот вид спорта на планете - мы здесь впереди.







Сборная Беларуси берет золото в прыжках на батуте вторую летнюю Олимпиаду подряд

Завтра Максим Недосеков приземлится здесь, в аэропорту, приблизительно в 9:30. Кто хочет встретить Максима - обязательно приезжайте.

Феноменальное тренерское чутье Ольги Власовой подсказало ей, что на Олимпиаду нужно вести менее опытного Литвиновича, а не еще одного нашего первоклассного батутиста Олега Рябцева. И ее чувство не подвело. Вообще именно она создатель современной школы батута Беларуси, база которой находится на проспекте Победы в Витебске. Именно после успеха Гончарова тот батутный центр там и возвели.Олимпийскому чемпиону Рио Владиславу Гончарову свой титул подтвердить не удалось, он стал четвертым, но главная победа на руках супруги Анны Гончаровой, которую мы помним под фамилией Горченок. Дуэт близняшек она подарила Владу в октябре прошлого года.И вот кульминация олимпийского успеха. Ведь ценности такой драгоценной медали можно понять лишь в тот момент, когда состоится возвращение домой. Каждая награда Олимпиады, конечно, завоевывается для себя и своих близких, и, безусловно, для тех, кто за тебя болел, и страны, в которой ты вырос. Но вот таких приятных встреч, конечно, хочется еще больше. Из олимпийского Токио сюда в Минск. И есть небольшой инсайд.