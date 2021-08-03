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Медальный зачет Олимпиады в Токио на 3 августа

03.08.2021 22:49 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Как выглядит на сегодняшний день медальный расклад. Сборная Китая уходит в отрыв - у нее 69 медалей, 32 из которых золотые. На втором месте  команда США: 24 награды высшей пробы. Япония занимает третью позицию, далее - Австралия. У Беларуси одна  золотая и одна бронзовая медали - в итоге пока 49-е место.

Как проходят олимпийские будни, рассказываем и в дневниках из Токио каждый день после "Панорамы". Стать соавтором выпуска может любой желающий. Для этого в "Инстаграме" публикуйте короткие видеоролики со словами поддержки нашим спортсменам с хештегом  #TVOIBY. Покажем  самые интересные. Олимпиада завершится 8 августа. Поддержим наших атлетов вместе!


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Как выглядит на сегодняшний день медальный расклад. Сборная Китая уходит в отрыв - у нее 69 медалей, 32 из которых золотые. На втором месте  команда США: 24 награды...
 
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