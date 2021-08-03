Медальный зачет Олимпиады в Токио на 3 августа

Источник материала: БT

Как выглядит на сегодняшний день медальный расклад. Сборная Китая уходит в отрыв - у нее 69 медалей, 32 из которых золотые. На втором месте команда США: 24 награды высшей пробы. Япония занимает третью позицию, далее - Австралия. У Беларуси одна золотая и одна бронзовая медали - в итоге пока 49-е место.



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