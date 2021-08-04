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Каноистка Елена Ноздрева вышла в полуфинал заездов в коротком спринте на Играх в Токио
04.08.2021 07:29 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Каноистка Елена Ноздрева вышла в полуфинал заездов на 200 м, передает корреспондент БЕЛТА.
Спортсменка из Беларуси уверенно выиграла заезд со временем 46,950 сек.
Таким образом, она выступит в полуфинале данного вида программы, который пройдет 5 августа.-0-
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Спортсменка из Беларуси уверенно выиграла заезд со временем 46,950 сек.
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