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Белорусские копьеметатели Павел Мелешко и Алексей Котковец прошли квалификацию ОИ
04.08.2021 07:29 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские копьеметатели Павел Мелешко и Алексей Котковец прошли квалификацию Олимпиады в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.
Алексей Котковец в лучшей попытке показал результат 82 м 72 см. Его товарищ по команде Павел Мелешко отправил снаряд на 82 м 64 см.
Лидирует в данном виде легкоатлетической программы индиец Нирай Чопра - 86 м 65 см.
Финал в метании копья пройдет на олимпийском стадионе в Токио 7 августа.-0-
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Алексей Котковец в лучшей попытке показал результат 82 м 72 см. Его товарищ по команде Павел Мелешко отправил снаряд на 82 м 64 см.
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