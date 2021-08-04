Борец вольного стиля Али Шабанов уступил в первой схватке на Играх в Токио

Источник материала: БелТА

4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Борец вольного стиля Али Шабанов (86 кг) уступил в первой схватке на Играх в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

Соперником белоруса был американец Дэвид Тейлор, который провел поединок в характерной для североамериканской школы борьбы манере и провел ряд результативных атак на оборонительные позиции белорусского спортсмена. Итоговый счет - 11:0 в пользу американца.

Али Шабанов сохраняет шансы на бронзу в случае выхода его соперника в решающую стадию соревнований.-0-