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Каноистка Елена Ноздрева квалифицировалась в четвертьфинал ОИ
04.08.2021 07:29 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Каноистка Елена Ноздрева квалифицировалась в четвертьфинал Игр в гонках одиночек на 200 м, передает корреспондент БЕЛТА.
В своем квалификационном заезде белоруска заняла третье место с результатом 46,731 сек. Напрямую в полуфинал из этого заезда отобрались Лоренс Венсан-Лапуант из Канады - 45,409 сек. и россиянка Олеся Ромасенко - 46,126 сек.-0-
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В своем квалификационном заезде белоруска заняла третье место с результатом 46,731 сек. Напрямую в полуфинал из этого заезда отобрались Лоренс Венсан-Лапуант из...
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