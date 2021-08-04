Каноистка Елена Ноздрева квалифицировалась в четвертьфинал ОИ

Источник материала: БелТА

4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Каноистка Елена Ноздрева квалифицировалась в четвертьфинал Игр в гонках одиночек на 200 м, передает корреспондент БЕЛТА.

В своем квалификационном заезде белоруска заняла третье место с результатом 46,731 сек. Напрямую в полуфинал из этого заезда отобрались Лоренс Венсан-Лапуант из Канады - 45,409 сек. и россиянка Олеся Ромасенко - 46,126 сек.-0-