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Бразильянка Ана Марсела Кунья завоевала золото Олимпиады в плавании на открытой воде
04.08.2021 07:29 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Бразильянка Ана Марсела Кунья завоевала золото в плавании на открытой воде на дистанции 10 км, передает корреспондент БЕЛТА.
Олимпийская чемпионка прошла дистанцию за 1 час 59 мин. 30,8 сек.
На втором месте расположилась спортсменка из Нидерландов Шарон Ван Раувендал - 1 час 59 мин. 31,7 сек. Бронзовую медаль выиграла австралийка Карина Ли - 1 час 59 мин. 32,5 сек.-0-
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Олимпийская чемпионка прошла дистанцию за 1 час 59 мин. 30,8 сек.
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