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Ольга Худенко вышла в полуфинал Олимпиады в гонках байдарок на 500 м
04.08.2021 07:29 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ольга Худенко вышла в полуфинал Олимпиады в гонках байдарок на 500 м, передает корреспондент БЕЛТА.
В своем заезде она показала третий результат - 1 мин. 50,732 сек. Впереди белоруски финишировала Аня Остерман из Словении - 1 мин. 49,402 сек. Второе место заняла Юстына Искжицка из Польши - 1 мин. 49,993 сек.-0-
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В своем заезде она показала третий результат - 1 мин. 50,732 сек. Впереди белоруски финишировала Аня Остерман из Словении - 1 мин. 49,402 сек. Второе место заняла Юстына...
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