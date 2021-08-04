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Ольга Худенко вышла в полуфинал Олимпиады в гонках байдарок на 500 м

04.08.2021 07:29 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ольга Худенко вышла в полуфинал Олимпиады в гонках байдарок на 500 м, передает корреспондент БЕЛТА.

В своем заезде она показала третий результат - 1 мин. 50,732 сек. Впереди белоруски финишировала Аня Остерман из Словении - 1 мин. 49,402 сек. Второе место заняла Юстына Искжицка из Польши - 1 мин. 49,993 сек.-0-

 
 
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В своем заезде она показала третий результат - 1 мин. 50,732 сек. Впереди белоруски финишировала Аня Остерман из Словении - 1 мин. 49,402 сек. Второе место заняла Юстына...
 
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