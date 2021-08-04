Белоруска Ирина Курочкина победила в стартовой схватке на ОИ в Токио

Источник материала: БелТА

4 августа, Токио, /Корр. БЕЛТА/. Ирина Курочкина (57 кг) уверенно разобралась в стартовом поединке по вольной борьбе турнира Олимпиады со спортсменкой из Индии Аншу Аншу, передает корреспондент БЕЛТА.

Действуя с позиции силы, белоруска на протяжении первого периода диктовала свои условия сопернице, которая пропустила два выпада подопечной Артура Зайцева.

Во второй половине встречи Ирина Курочкина действовала на контратаках и смогла довести встречу до победы - 8:2.-0-





























Фото Оксаны Манчук