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Белоруска Ирина Курочкина победила в стартовой схватке на ОИ в Токио

04.08.2021 07:29 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Токио, /Корр. БЕЛТА/. Ирина Курочкина (57 кг) уверенно разобралась в стартовом поединке по вольной борьбе турнира Олимпиады со спортсменкой из Индии Аншу Аншу, передает корреспондент БЕЛТА.

Действуя с позиции силы, белоруска на протяжении первого периода диктовала свои условия сопернице, которая пропустила два выпада подопечной Артура Зайцева.

Во второй половине встречи Ирина Курочкина действовала на контратаках и смогла довести встречу до победы - 8:2.-0-

Белоруска Ирина Курочкина победила в стартовой схватке на ОИ в Токио

Белоруска Ирина Курочкина победила в стартовой схватке на ОИ в Токио

Белоруска Ирина Курочкина победила в стартовой схватке на ОИ в Токио

Белоруска Ирина Курочкина победила в стартовой схватке на ОИ в Токио

Белоруска Ирина Курочкина победила в стартовой схватке на ОИ в Токио

Белоруска Ирина Курочкина победила в стартовой схватке на ОИ в Токио

Белоруска Ирина Курочкина победила в стартовой схватке на ОИ в Токио

Фото Оксаны Манчук

 
 
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Действуя с позиции силы, белоруска на протяжении первого периода диктовала свои условия сопернице, которая пропустила два выпада подопечной Артура Зайцева.
 
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