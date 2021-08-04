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Белорусские гребцы Никита Бориков и Олег Юреня вышли в четвертьфинал Олимпиады
04.08.2021 07:29 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гребцы Никита Бориков и Олег Юреня вышли в четвертьфинал Олимпиады в гонках байдарок-двоек на 1000 м, передает корреспондент БЕЛТА.
В своем квалификационном заезде они были пятыми, показав время 3 мин. 18,952 сек. Выиграли данный старт австралийские спортсмены Жан ван дер Вестхойзен и Томас Грин, установившие лучшее время - 3 мин. 08,773 сек.-0-
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В своем квалификационном заезде они были пятыми, показав время 3 мин. 18,952 сек. Выиграли данный старт австралийские спортсмены Жан ван дер Вестхойзен и Томас Грин,...
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