Гребчиха-байдарочница Марина Литвинчук выступит в полуфинале ОИ на дистанции 500 м

Источник материала: БелТА

4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Марина Литвинчук вслед за Ольгой Худенко вышла в полуфинал заездов байдарок-одиночек на 500 м, передает корреспондент БЕЛТА.

Ее итоговый результат на данной стадии регаты - 1 мин. 49,606 сек. Впереди белоруски финишировала венгерка Тамара Чипеш - 1 мин. 48,790 сек.

Полуфинал и финал на этой дистанции состоятся 5 августа на канале Sea Forest Waterway.-0-