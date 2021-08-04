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Гребчиха-байдарочница Марина Литвинчук выступит в полуфинале ОИ на дистанции 500 м

04.08.2021 07:57 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Марина Литвинчук вслед за Ольгой Худенко вышла в полуфинал заездов байдарок-одиночек на 500 м, передает корреспондент БЕЛТА.

Ее итоговый результат на данной стадии регаты - 1 мин. 49,606 сек. Впереди белоруски финишировала венгерка Тамара Чипеш - 1 мин. 48,790 сек.

Полуфинал и финал на этой дистанции состоятся 5 августа на канале Sea Forest Waterway.-0-

 
 
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Ее итоговый результат на данной стадии регаты - 1 мин. 49,606 сек. Впереди белоруски финишировала венгерка Тамара Чипеш - 1 мин. 48,790 сек.
 
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