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Гребчиха-байдарочница Марина Литвинчук выступит в полуфинале ОИ на дистанции 500 м
04.08.2021 07:57 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Марина Литвинчук вслед за Ольгой Худенко вышла в полуфинал заездов байдарок-одиночек на 500 м, передает корреспондент БЕЛТА.
Ее итоговый результат на данной стадии регаты - 1 мин. 49,606 сек. Впереди белоруски финишировала венгерка Тамара Чипеш - 1 мин. 48,790 сек.
Полуфинал и финал на этой дистанции состоятся 5 августа на канале Sea Forest Waterway.-0-
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Ее итоговый результат на данной стадии регаты - 1 мин. 49,606 сек. Впереди белоруски финишировала венгерка Тамара Чипеш - 1 мин. 48,790 сек.
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