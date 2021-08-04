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Американка Сидни Маклафлин на ОИ установила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами

04.08.2021 07:57 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Токио, /Корр. БЕЛТА/. Американка Сидни Маклафлин выиграла золото Игр и установила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами, передает корреспондент БЕЛТА.

Отныне лучшее время на данной дистанции - 51,46 сек. Серебряной медалисткой стала еще одна американка Далила Мухаммад - 51,58 сек. Бронзовый успех праздновала Фемке Бол из Нидерландов - 52,03 сек.-0-

 
 
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Отныне лучшее время на данной дистанции - 51,46 сек. Серебряной медалисткой стала еще одна американка Далила Мухаммад - 51,58 сек. Бронзовый успех праздновала Фемке Бол...
 
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