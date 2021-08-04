Российские и норвежские гандболистки пробились в полуфинал Олимпиады

Источник материала: БелТА

4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Российские и норвежские гандболистки стали первыми полуфиналистками женского олимпийского турнира в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом четвертьфинальном матче российская команда переиграла сборную Черногории со счетом 32:26. Россиянки, которые являются действующими олимпийскими чемпионками, слабо начали турнир в Токио - в первом поединке группового этапа они сыграли вничью с бразильянками (28:28), а потом разгромно проиграли шведским гандболисткам (24:36). После этого подопечные Евгения Трефилова сумели собраться и, победив спортсменок Венгрии (38:31), Франции (28:27) и Испании (34:31), пробились в плей-офф. В поединке за выход в финал токийских Игр россиянки сыграют с бронзовыми призерами ОИ-2016 в Рио гандболистками Норвегии, которые сегодня выиграли у сборной Венгрии с результатом 26:24. Предстоящая встреча станет повторением полуфинала прошлой Олимпиады, тогда российская сборная вырвала победу у скандинавок в дополнительное время - 38:37.

Также сегодня состоятся еще два четвертьфинала: Швеция - Республика Корея, Франция - Нидерланды. Встречи за попадание в главный финал пройдут 6 августа, поединок за золотые медали и встреча за бронзу состоятся 8 августа.

На мужском гандбольном турнире полуфинальные матчи пройдут завтра: Франция - Египет, Испания - Дания. Их победители 7 августа встретятся в поединке за чемпионский титул, а проигравшие поспорят за бронзовые награды Олимпиады.-0-