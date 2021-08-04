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Кенийцы взяли олимпийское золото и серебро в беге на 800 м
04.08.2021 15:29 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Кенийские спортсмены стали лучшими в беге на дистанции 800 м, передает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем финале золото завоевал Эммануэль Корир, показавший время 1 мин. 45,06 сек., вторым финишировал Фергюсон Ротич - 1 мин. 45,23 сек. Бронзовой награды удостоен польский бегун Патрик Добек (1 мин. 45,39 сек.).
Позже завершатся мужские состязания по метанию молота, а также в беге на дистанции 200 м.-0-
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Позже завершатся мужские состязания по метанию молота, а также в беге на дистанции 200 м.
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