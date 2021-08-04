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Белорусские синхронистки заняли 11-е место в олимпийском финале дуэтов

04.08.2021 15:29 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские синхронистки Василина Хондошко и Дарья Кулагина заняли 11-е место в финале соревнований дуэтов на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская пара открывала финальный этап соревнований и завершила турнир с суммой 175,0101 балла. Олимпийскими чемпионками в этом виде программы стали россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина (195,9079). 31-летняя Светлана Ромашина стала первой в истории 6-кратной чемпионкой Олимпийских игр по синхронному плаванию. До этого она выиграла по два золота в Лондоне-2012 и Рио-2016 и одно в Пекине-2008. Для ее партнерши это вторая олимпийская награда высшего достоинства, первая была завоевана в Рио. Серебро сегодня у китайской пары Сюэчэнь Хуан / Веньянь Сунь (192,4499), бронза досталась украинским спортсменкам Марте Фединой и Анастасии Савчук (189,4620).

В олимпийской программе по синхронному плаванию еще один вид состязаний - групповые упражнения, финал которых пройдет 7 августа.-0-

 
 
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В олимпийской программе по синхронному плаванию еще один вид состязаний - групповые упражнения, финал которых пройдет 7 августа.
 
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