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Нидерланды и Аргентина стали финалистами женского турнира ОИ по хоккею на траве

04.08.2021 15:29 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. В японской столице приближаются к завершению олимпийские соревнования по хоккею на траве, передает корреспондент БЕЛТА.

Первым финалистом женского турнира стала сборная Нидерландов, которая в полуфинале разгромила команду Великобритании с результатом 5:1. Таким образом, нидерландские хоккеистки взяли реванш у британок за поражение в финале Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

В решающем поединке токийской Олимпиады 6 августа вице-чемпионки прошлых ОИ встретятся с командой Аргентины, которая выиграла у сборной Индии с минимальным перевесом в счете - 2:1.

У мужчин медальные поединки состоятся завтра. В финальном матче за золото серебряный призер Рио сборная Бельгии встретится с командой Австралии. Бронзу разыграют хоккеисты Германии и Индии. В 2016 году олимпийскими чемпионами стали аргентинцы, которые в Токио выбыли после четвертьфинала, уступив немцам.-0-

 
 
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У мужчин медальные поединки состоятся завтра. В финальном матче за золото серебряный призер Рио сборная Бельгии встретится с командой Австралии. Бронзу разыграют...
 
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