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Украинский борец Жан Беленюк выиграл золото Олимпиады в весе 87 кг

04.08.2021 15:29 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк выиграл золото Олимпиады в весе 87 кг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Украинский спортсмен в решающей схватке нанес поражение венгру Виктору Лоринцу - 5:1. Серебряный призер Рио-2016 отлично провел второй период финальной встречи, использовав преимущество в партере - 5:1.

Бронзовые медали выиграли Денис Кудла из Германии, победивший в схватке за бронзу обидчика белоруса Кирилла Маскевича, Мохамеда Метвалли из Египта, а также представителя Сербии Зураба Датунашвили.-0-

 
 
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Украинский спортсмен в решающей схватке нанес поражение венгру Виктору Лоринцу - 5:1. Серебряный призер Рио-2016 отлично провел второй период финальной встречи,...
 
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