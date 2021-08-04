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Польский спортсмен Войцех Новицкий стал олимпийским чемпионом в метании молота

04.08.2021 16:51 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Польский атлет Войцех Новицкий стал обладателем золотой олимпийской медали в соревнованиях по метанию молота, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финале в своей лучшей попытке 32-летний поляк послал снаряд на 82 м 52 см. На Играх в Рио-2016 Войцех Новицкий был бронзовым призером. Второе место сегодня занял норвежский молотобоец Эйвинд Хенриксен (81 м 58 см), бронзу завоевал еще один польский спортсмен Павел Файдек (81 м 53 см). Белорусы Иван Тихон, Глеб Дударев и Юрий Васильченко не смогли попасть в число 12 финалистов.

Золотую олимпийскую медаль в беге на 200 м сегодня завоевал канадский атлет Андре де Грасс, показавший результат 19,62 сек. Ранее он выиграл бронзу на стометровке. Серебро у американца Кеннета Беднарека (19,68 сек.), бронзовым призером стал его соотечественник Ноа Лайлз (19,74 сек.).

После пяти видов десятиборья белорусский атлет Виталий Жук занимает 16-е место, набрав 4132 очка. Лидирует канадец Дамиан Уорнер, у которого 4722 балла, на второй позиции австралиец Эшли Молони (4641), третьим идет еще один канадский десятиборец Пирс Лепаж (4529). Призеры токийских игр в десятиборье определятся завтра.-0-

 
 
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Сегодня в финале в своей лучшей попытке 32-летний поляк послал снаряд на 82 м 52 см.
 
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