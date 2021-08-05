Источник материала: БелТА

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Медальный заезд байдарок-одиночек у женщин на 500 м пройдет без участия белорусок, передает корреспондент БЕЛТА.

Ольга Худенко заняла в полуфинале со своим участием третье место - 1 мин. 52,755 сек. и продолжит регату в финале В.

Ее подруга по команде Марина Литвинчук заняла в этом же заезде пятое место - 1 мин. 56,386 сек. и выступит в финале С.

Соревнования Олимпиады по гребле на байдарках и каноэ проходят в Одайбе на канале "Си Форест Вотервей".-0-