ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Медальный заезд байдарок-одиночек у женщин на 500 м пройдет без участия белорусок

05.08.2021 07:35 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Медальный заезд байдарок-одиночек у женщин на 500 м пройдет без участия белорусок, передает корреспондент БЕЛТА.

Ольга Худенко заняла в полуфинале со своим участием третье место - 1 мин. 52,755 сек. и продолжит регату в финале В.

Ее подруга по команде Марина Литвинчук заняла в этом же заезде пятое место - 1 мин. 56,386 сек. и выступит в финале С.

Соревнования Олимпиады по гребле на байдарках и каноэ проходят в Одайбе на канале "Си Форест Вотервей".-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ольга Худенко заняла в полуфинале со своим участием третье место - 1 мин. 52,755 сек. и продолжит регату в финале В.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Никита Бориков и Олег Юреня заняли 7-е место в олимпийских гонках байдарок-двоек на 1000 м
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by