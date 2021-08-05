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Медальный заезд байдарок-одиночек у женщин на 500 м пройдет без участия белорусок
05.08.2021 07:35 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Медальный заезд байдарок-одиночек у женщин на 500 м пройдет без участия белорусок, передает корреспондент БЕЛТА.
Ольга Худенко заняла в полуфинале со своим участием третье место - 1 мин. 52,755 сек. и продолжит регату в финале В.
Ее подруга по команде Марина Литвинчук заняла в этом же заезде пятое место - 1 мин. 56,386 сек. и выступит в финале С.
Соревнования Олимпиады по гребле на байдарках и каноэ проходят в Одайбе на канале "Си Форест Вотервей".-0-
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Ольга Худенко заняла в полуфинале со своим участием третье место - 1 мин. 52,755 сек. и продолжит регату в финале В.
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