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Никита Бориков и Олег Юреня заняли 5-е место в олимпийских гонках байдарок-двоек на 1000 м

05.08.2021 07:35 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Никита Бориков и Олег Юреня заняли пятое место в гонках байдарок-двоек на 1000 м, передает корреспондент БЕЛТА.

Итоговое время белорусского экипажа 3 мин. 17,769 сек. Победу праздновали австралийские байдарочники Жан ван дер Вестейзен и Томас Грин - 3 мин.15,280 сек.

Немцы Макс Хофф и Якоб Шопф - вторые (3 мин.15,584 сек.). Бронзу выиграли Йозеф Достал и Радек Слоуф из Чехии - 3 мин. 16,106 сек.-0-

 
 
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Итоговое время белорусского экипажа 3 мин. 17,769 сек. Победу праздновали австралийские байдарочники Жан ван дер Вестейзен и Томас Грин - 3 мин.15,280 сек.
 
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