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Немец Велльброк выиграл золото Олимпиады в плавании на открытой воде
05.08.2021 07:35 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Немец Флориан Велльброк выиграл золото Олимпиады в плавании на открытой воде, передает корреспондент БЕЛТА.
Дистанцию в 10 км он преодолел за 1 час 48 мин. 33,7 сек. Второе место занял венгр Криштоф Рашовски - 1 час. 48 мин. 59 сек. Бронзу выиграл итальянец Грегорио Пальтриньери- 1 час. 49 мин. 01,1 сек. Соревнования пошли на арене "Одаиба Марине Парк".-0-
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Дистанцию в 10 км он преодолел за 1 час 48 мин. 33,7 сек. Второе место занял венгр Криштоф Рашовски - 1 час. 48 мин. 59 сек.
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