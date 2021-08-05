Источник материала: БелТА

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Каноистка Елена Ноздрева в заездах на 200 м заняла третье место в олимпийском финале В, передает корреспондент БЕЛТА.

Ее результат 48,085 сек. Первые две позиции по итогам заезда, где разыгрывались 9-16 места в итоговом протоколе дисциплины, заняли венгерка Вираг Балла - 47,560 сек. и чилийка Мария Маиллиард - 47,610 сек.-0-