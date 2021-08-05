|
Американец Краузер установил олимпийский рекорд в толкании ядра
05.08.2021 07:59 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Американский легкоатлет Райан Краузер установил олимпийский рекорд в толкании ядра у мужчин и выиграл золото Олимпиады, передает корреспондент БЕЛТА.
Новое достижение отныне равно 23 м 30 см. Серебряным призером стал соотечественник олимпийского чемпиона Джо Матиас Ковач - 22 м 65 см. Атлет из Новой Зеландии Томас Уолш замкнул тройку лучших - 22 м 47 см.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новое достижение отныне равно 23 м 30 см. Серебряным призером стал соотечественник олимпийского чемпиона Джо Матиас Ковач - 22 м 65 см. Атлет из Новой Зеландии Томас...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)