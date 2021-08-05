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Американец Краузер установил олимпийский рекорд в толкании ядра

05.08.2021 07:59 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Американский легкоатлет Райан Краузер установил олимпийский рекорд в толкании ядра у мужчин и выиграл золото Олимпиады, передает корреспондент БЕЛТА.

Новое достижение отныне равно 23 м 30 см. Серебряным призером стал соотечественник олимпийского чемпиона Джо Матиас Ковач - 22 м 65 см. Атлет из Новой Зеландии Томас Уолш замкнул тройку лучших - 22 м 47 см.-0-

 
 
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Новое достижение отныне равно 23 м 30 см. Серебряным призером стал соотечественник олимпийского чемпиона Джо Матиас Ковач - 22 м 65 см. Атлет из Новой Зеландии Томас...
 
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