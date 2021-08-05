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Венгерский байдарочник Тотка выиграл золото Олимпиады в гонках на 200 м
05.08.2021 07:59 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Венгерский байдарочник Шандор Тотка выиграл золото Олимпиады в гонках на 200 м, передает корреспондент БЕЛТА.
Итоговый результат победителя - 35,034 сек. Серебряным призером стал итальянец Манфреди Рицца - 35,080 сек. Бронза у представителя Великобритании Лиама Хита - 35,202 сек.-0-
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Итоговый результат победителя - 35,034 сек. Серебряным призером стал итальянец Манфреди Рицца - 35,080 сек. Бронза у представителя Великобритании Лиама Хита - 35,202 сек.
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