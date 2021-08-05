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Белорусская спортсменка Ванесса Колодинская одержала вторую победу на Олимпиаде в Токио
05.08.2021 07:59 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/ Белорусская спортсменка Ванесса Колодинская одержала вторую победу на Олимпиаде в Токио в турнире по женской борьбе, передает корреспондент БЕЛТА.
В 1/4 финала бобруйчанка была по всем статьям сильнее представительницы Индии Винеш Винеш - 9:3.
В следующем раунде олимпийского турнира она померится силами с китаянкой Цяньюй Пан, двукратной бронзовой медалисткой чемпионатов мира.-0-
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В 1/4 финала бобруйчанка была по всем статьям сильнее представительницы Индии Винеш Винеш - 9:3.
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