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Белорусская спортсменка Ванесса Колодинская одержала вторую победу на Олимпиаде в Токио

05.08.2021 07:59 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/ Белорусская спортсменка Ванесса Колодинская одержала вторую победу на Олимпиаде в Токио в турнире по женской борьбе, передает корреспондент БЕЛТА.

В 1/4 финала бобруйчанка была по всем статьям сильнее представительницы Индии Винеш Винеш - 9:3.

В следующем раунде олимпийского турнира она померится силами с китаянкой Цяньюй Пан, двукратной бронзовой медалисткой чемпионатов мира.-0-

 
 
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В 1/4 финала бобруйчанка была по всем статьям сильнее представительницы Индии Винеш Винеш - 9:3.
 
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