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Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

05.08.2021 07:59 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов (74 кг) вышел в полуфинал Олимпиады в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

В схватке за право пройти в данную стадию соревнований он уверенно преодолел сопротивление американца Кайла Дэйка, которого многие специалисты считали одним из главных претендентов на победу в соревнованиях категории 74 кг. Однако соперник не смог ничего поделать с манерой борьбы представителя Беларуси, уступив досрочно - 0:11.-0-

Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

Фото Оксаны Манчук

 
 
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В схватке за право пройти в данную стадию соревнований он уверенно преодолел сопротивление американца Кайла Дэйка, которого многие специалисты считали одним из...
 
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