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Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио
05.08.2021 07:59 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов (74 кг) вышел в полуфинал Олимпиады в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.
В схватке за право пройти в данную стадию соревнований он уверенно преодолел сопротивление американца Кайла Дэйка, которого многие специалисты считали одним из главных претендентов на победу в соревнованиях категории 74 кг. Однако соперник не смог ничего поделать с манерой борьбы представителя Беларуси, уступив досрочно - 0:11.-0-
Фото Оксаны Манчук
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В схватке за право пройти в данную стадию соревнований он уверенно преодолел сопротивление американца Кайла Дэйка, которого многие специалисты считали одним из...
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