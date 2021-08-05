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Никита Бориков и Олег Юреня заняли 7-е место в олимпийских гонках байдарок-двоек на 1000 м
05.08.2021 10:01 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Никита Бориков и Олег Юреня заняли седьмое место в гонках байдарок-двоек на 1000 м, передает корреспондент БЕЛТА.
Итоговое время белорусского экипажа 3 мин. 17,769 сек. Победу праздновали австралийские байдарочники Жан ван дер Вестейзен и Томас Грин - 3 мин.15,280 сек.
Немцы Макс Хофф и Якоб Шопф - вторые (3 мин.15,584 сек.). Бронзу выиграли Йозеф Достал и Радек Слоуф из Чехии - 3 мин. 16,106 сек.-0-
Жан ван дер Вестейзен и Томас Грин
Макс Хофф и Якоб Шопф
Йозеф Достал и Радек Слоуф
Фото Андрея Покумейко
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Итоговое время белорусского экипажа 3 мин. 17,769 сек. Победу праздновали австралийские байдарочники Жан ван дер Вестейзен и Томас Грин - 3 мин.15,280 сек.
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