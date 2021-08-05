Юные китаянки завоевали золото и серебро Олимпиады в прыжках в воду с 10-метровой вышки

Источник материала: БелТА

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китайские спортсменки заняли первые позиции в соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки, передает корреспондент БЕЛТА.

Олимпийской чемпионкой стала 14-летняя Цюань Хунчань, получившая 466,20 балла, а серебряная медаль досталась ее 15-летней соотечественнице Чэнь Юйси (425,40). Олимпийскую бронзу увезет домой 29-летняя австралийская спортсменка Мелисса Ву (371,40).

Последний комплект наград токийской Олимпиады прыгуны в воду разыграют 7 августа, когда пройдут мужские состязания по прыжкам с 10-метровой вышки.-0-