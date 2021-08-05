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Россияне пробились в финал мужского волейбольного турнира ОИ

05.08.2021 11:31 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Российские волейболисты первыми пробились в финал мужского олимпийского турнира, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовой партии первого полуфинального матча россияне проиграли бразильцам со счетом 18:25, но потом взяли три сета подряд - 25:21, 26:24 и 25:23. Победив с результатом 3:1, российские волейболисты ожидают соперника по решающему матчу. Во втором полуфинале сегодня встретятся волейболисты Франции и Аргентины. Финальный поединок токийских Игр и встреча за бронзу пройдут 7 августа.

У женщин полуфинальные матчи состоятся завтра. Сначала на площадку выйдут волейболистки США и Сербии, а потом будут соперничать сборные Бразилии и Республики Корея. Медальные игры пройдут 8 августа.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в соревнованиях мужских команд лучшими стали волейболисты Бразилии, победившие в финале итальянцев, а бронзу завоевали американцы. У женщин олимпийскими чемпионками стали китаянки, серебро досталось сербкам, бронза - команде США.-0-

 
 
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Сегодня в стартовой партии первого полуфинального матча россияне проиграли бразильцам со счетом 18:25, но потом взяли три сета подряд - 25:21, 26:24 и 25:23. Победив с...
 
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