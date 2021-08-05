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Итальянец Массимо Стано выиграл Олимпиаду в ходьбе на 20 км

05.08.2021 12:59 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Итальянский спортсмен Массимо Стано стал олимпийским чемпионом в ходьбе на 20 км, передает корреспондент БЕЛТА.

Победитель преодолел дистанцию за 1 час 21 мин. 05 сек. Всего на 9 секунд от чемпиона отстал японский атлет Коки Икеда (1 час 21 мин. 14 сек.), бронзу завоевал еще один японский спортсмен Тосикадзу Яманиси (1 час 21 мин. 28 сек.). Белорус Александр Ляхович с результатом 1 час 31 мин. 28 сек. занял 45-е место среди 52 спортсменов, дошедших до финиша.-0-

 
 
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Победитель преодолел дистанцию за 1 час 21 мин. 05 сек.
 
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