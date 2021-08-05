Теннисист Илья Ивашко пробился в 1/8 финала на турнире в Вашингтоне

Источник материала: БT

Илья Ивашко пробился в 1/8 финала на турнире серии ATP Вашингтоне. Призовой фонд местных соревнований близок к двум миллионам долларов. Во втором круге лучший теннисист Беларуси справился с Григором Димитровым из Болгарии, посеянным под 4-м номером. В 1/8 финала Ивашко сыграет с американцем Маккензи Макдональдом - 107-м в мировом рейтинге. За Ильей, напомним, 65-я строчка.



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