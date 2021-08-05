|
Серебряный призер Ирина Курочкина: к завоеванию этой медали приложили силы очень многие люди
05.08.2021 17:33 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. В завоевание серебра Олимпиады вложены усилия многих людей, отметила
"Очень много людей приложили силы для завоевания этой медали. Именно им и хочу посвятить успех. В первую очередь это сборная команда Беларуси. Наш главный тренер Олег Яковлевич Райхлин, личный наставник, который со мной с самого начала борцовской карьеры, Артур Евгеньевич Зайцев, Сергей Николаевич Смаль. Весь тренерский штаб, доктор, массажист, девочки, помогавшие мне готовиться к Олимпиаде, - сказала спортсменка. - У меня серебро, значит сегодня так. Есть над чем работать, оценивать ситуацию, развиваться дальше".-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Очень много людей приложили силы для завоевания этой медали. Именно им и хочу посвятить успех. В первую очередь это сборная команда Беларуси. Наш главный тренер...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)