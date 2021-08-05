Тамара Курочкина: наша Ира всегда была бойцом и доказала свою силу на Олимпиаде

Источник материала: БелТА

5 августа, Круглянский район /Корр. БЕЛТА/. Мама спортсменки Ирины Курочкиной после просмотра финала по вольной борьбе Олимпийских игр, где белоруска завоевала серебряную медаль, подчеркнула в беседе с корреспондентом БЕЛТА, что Ира всегда была бойцом и доказала свою силу в Токио.

"Когда смотрели полуфинал, испытывали очень сильные чувства, волновались, болели и переживали. Я и смеялась, и плакала - всего хватило. Очень радовались, когда прошла в финал. Это такое счастье, - поделилась Тамара Курочкина. - Сегодня было особенно волнительно. Мы очень гордимся нашей Ирой. Вся страна смотрела и верила в нее. И мы всей семьей собрались у телевизора, болели за свою девочку".

Как рассказала Тамара Курочкина, Ира росла очень шустрой и бойкой. "Всегда умела отстаивать свое мнение и очень дружелюбная, младшие за ней всегда ходили. По хозяйству помогала: что попросишь - все сделает. У нас все дочки такие. Если бы они мне не помогали, как бы я 6 дочек вырастила? Муж - на тракторе с утра до ночи на работе, я коров доила. А девочки у меня молодцы, помогали".





Одна из старших сестер Ирины Елена Кубеко сегодня вместе с семьей болела за сестру. "Ира на Олимпиаде представляла не только себя, она отстаивает всю Беларусь. Мы всегда за нее активно болеем, не только на Олимпиаде, по возможности ездим с ней. Это всегда очень эмоционально. В день полуфинала с утра никто не мог себе места найти, все нервничали, даже плакали, - рассказала Елена Кубеко. - Ира как никто достойна этой медали! Мы знаем, как она к этому стремилась, какой тяжелый путь прошла".

"Мы в семье всегда были и остаемся очень дружными, во всем поддерживаем друг друга. У Иры боевой характер, она всегда заступалась за младших. В спорте же сдержанная и сконцентрированная", - поделилась старшая сестра.

Еще одна сестра Александра Кравчук тоже сказала, что их большая семья не пропускает ни одних соревнований. "Она наша гордость. И сегодня Ира доказала, что она боец с большой буквы, - подчеркнула сестра спортсменки. - Я уверена, что она чувствует нашу поддержку на расстоянии".

Отец Ирины Василий Курочкин сказал, что всегда молится за дочь. "И держу кулаки. Наша дочь - серебряный призер Олимпийских игр. Теперь будем встречать гордость всей нашей страны. Пусть скорее возвращается домой", - поделился мужчина.

Поздравления отправились к Ирине Курочкиной и ее тренеру в Токио прямиком из агрогородка Ракушево - от родных и близких. Присоединились к поздравлениям председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц и представители Круглянского райисполкома.-0-









Фото Оксаны Манчук